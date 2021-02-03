شاهد.. أول صورة لسيارة إنفينيتي QX60 الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة إنفينيتي عن اللقطات الأولى لنسخة جديدة كليا من طراز QX60 بقدرات استثنائية وذلك ضمن فئات SUV المزودة بثلاث صفوف من المقاعد.

وعرض موقع "كار أند درايفر"الطراز الجديد من إنفينيتي، شمل الكشف عن قوة المحرك، والفئات المتوفرة منه للبيع وأبرز كمالياته.





الأسعار

وقال الموقع، يتوفر من الطراز 5 فئات الأقل Pure بسعر 45,000 ألف دولار، وأعلى فئة تطرح من الطراز هي فئة Autograph بتكلفة تبدأ من سعر 55 ألف دولار.

المحرك

تعمل الفئات الافتتاحية من طراز إنفينيتي QX60 بمحرك V6 وناقل سرعة أوتوماتيكي من فئة CVT.

التقنيات

ستطرح إنفينيتي نسخة 2021 من طراز QX60 بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات داخلية بقياس أكبر يتراوح بين 10 و 12 بوصة، مع توفر نظام ملاحي يعمل عبر الأوامر الصوتية من أمازون أليكسا، وخاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، مع توفر أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل التنبيه المسبق عند الاصطدام، يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ.

ونظام الحفاظ على المسار وآخر للتنبيه في حالات الخروج عن المسار، بالإضافة لنظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.