لامبورجيني اوروس 2022 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – احتفلت لامبورجيني أوروس مؤخراً بالذكرى السنوية الثالثة على إطلاقها، ويبدو أن الشركة تعمل على تحسين مظهر سيارة الكروس أوفر عالية الأداء، حيث ظهرت السيارة المحدثة أثناء اختبارها في لقطات تجسسية جديدة.

تُظهر الصور حصولها على مصد أمامي معدل، مع منافذ هواء منقحة، مع جهاز استشعار جديد في الأمام، ويُمكننا أيضاً أن أن نرى أشرطة معدلة، ومآخذ هواء رأسية جديدة عند الحواف، ولا يبدو أن هناك تغييرات أخرى، لكن الصور لنموذج أولي، لذا قد تحصل النسخة الإنتاجية على تحديثات إضافية مثل مصد خلفي جديد، ومصابيح معدلة.

لم تلتقط العدسات التجسسية صوراً للمقصورة، إلا أنه يُتوقع أن تكون التحديثات الداخلية بسيطة، حيث قد تحصل الكروس أوفر عالية الأداء على نظام ترفيهي جديد، وتقنيات مساعدة سائق أكثر.

الشيء الوحيد الذي من المحتمل ألا يتغير كثيراً، هو المحرك، حيث تستمد حالياً قوتها من محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4 لتر بقوة 650 حصان و850 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.6 ثانية، قبل أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 305 كم/س.

وفي الختام، يُتوقع أن يتم ترحيل المحرك مع ترقية القوة بشكل طفيف، وذلك لمنافسة دودج دورانجو هيلكات التي تأتي بقوة 720 حصان وتتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3.5 ثانية.

