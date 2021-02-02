موجز الخليج 365 للسيارات.. تسلا تهتز وانقلاب ميانمار يوقف سوزوكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تعتزم شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية استدعاء 135 ألف سيارة في أمريكا أنتجت خلال أعوام سابقة لمشاكل تتعلق بالسلامة.

عززت ماركة مرسيدس أسطولها من السيارات المطروحة لعام 2021، بطرحها لنسخة حديثة من طراز GLC300 coupe.

أعلنت شركتا "فورد" و"جوجل" عن شراكة استراتيجية مدتها 6 سنوات، تسمح بدمج نظام "أندرويد" في ملايين السيارات الجديدة.

أوقفت شركة "سوزوكي" اليابانية للسيارات، العمل في مصنعين تابعين لها، في ميانمار، حيث وقع انقلاب عسكري أمس الإثنين.

