موجز الخليج 365 للسياحة.. الممنوعون من دخول السعودية وقرار أوروبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

أعلنت السعودية الثلاثاء، عن تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة اعتباراً من مساء الأربعاء.

اتفقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي الـ27، على تشديد القيود الحدودية على المسافرين الذين يدخلون التكتل.

يعاني عشاق السفر والترحال منذ تفشي فيروس كورونا، فما السبيل للخروج من هذا العناء الشديد؟

تجذب لوحة الموناليزا وغيرها من الأعمال الفنية الشهيرة الملايين إلى متحف اللوفر بباريس سنويا.