طريقة تغيير زيت سيارتك في المنزل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر زيت المحرك من أهم العوامل التي تساعد على كفاءة عمل المحرك وإطالة عمره الإفتراضي، لذا يجب فحصه بشكل مستمر وتغييره في مواعيده المقررة.

لكن بعض قائدي السيارات قد يواجهون صعوبات في تغيير زيت المحرك بانتظام نظراً لعدم تفرغهم للانتظار وقت طويل في مراكز الصيانة المتخصصة، فضلًا عن إنفاق الكثير من الأموال في كل مرة، لذا سوف نقدم لكم خطوات تغيير زيت المحرك بالمنزل.

– قم بوضع السيارة على أرض خرسانية مستوية واسعة، ثم قم برفع السيارة بواسطة منصة رفع “كوريك”، حتى تستطيع النزول أسفل السيارة وتفريغ الزيت القديم.

– ضع الوعاء الذي سيتم فيه تصريف الزيت القديم تحت المحرك، وانزع “الطبة” غطاء حشو الزيت، واترك الزيت القديم لبضع دقائق حتى يفرغ بالكامل في الإناء.

– نظف الغطاء بعد انتهاء تفريغ الزيت القديم بالكامل، ثم قم بتركيب الطبة مرة أخرى وربطها جيداً.

– يفضل تغيير فلتر الزيت أيضاً، حتى يتم التخلص من الشوائب للوصول إلى أفضل أداء من تليين أجزاء المحرك، وتتم هذه الخطوة باستخدام أداة خاصة لخلخلة الفلتر ثم نزعه باليد، وبعد ذلك قم بتشحيم الفلتر الجديد وضعه في مكانه.

– قم بإنزال السيارة مرة أخرى بعد التأكد من ربط الطبة والفلتر جيداً، وبعد ذلك يفتح غطاء المحرك وينزع غطاء غرفة الزيت ويسكب الزيت الجديد ويعاد الغطاء مرة أخرى.

– تأكد من وضع الكمية المناسبة من الزيت، وذلك من خلال قياس الزيت بعصا القياس، ويمكن التعرف على عدد اللترات التي يحتاجها المحرك بمراجعة كتيب التعليمات والتشغيل الخاص بالسيارة.