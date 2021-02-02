هل إجراء الصيانة الدورية بانتظام يكفي للحفاظ على محرك السيارة؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتقد كثير من قائدي السيارات أن إجراء الصيانة الدورية بانتظام لسياراتهم، مثل تغيير السوائل والفلاتر في الفترات الموصى بها كافية للحفاظ على المحرك، فهل هذا الاعتقاد صحيح؟

أجاب خبراء السيارات أن هذا الاعتقاد على الرغم من أنه يساعد على الحفاظ على محرك السيارة، إلا أن هناك بعض السلوكيات الخاطئة يفعلها بعض السائقين لها آثار سلبية على المحرك وتسبب له العديد من الأعطال، نستعرضها لكم خلال السطور التالية.

1- احماء السيارة

والطريقة الصحيحة لتجنب حدوث هذا الأمر هو ترك السيارة في وضع الخمول لبضع ثواني (30 ثانية مثلاً) مع بعض الاستثناءات بحسب عمر السيارة، ثم القيادة ببطء والحفاظ على الدورات العادية حتى يصل المحرك إلى درجة الحرارة المثلى، وهكذا سيتم التخلص من غازات العادم بشكل صحيح.

2- القيادة العنيفة

يجب عند بداية القيادة عدم الضغط بقوة على دواسة الوقود، بالإضافة إلى عدم الضغط بقوة أيضاً على دواسة المكابح للتوقف المفاجئ.

حيث أن القيادة بقوة وبسرعات عالية وبطريقة عنيفة بشكل متكرر لا تسبب لك مشاكل مع القانون فقط، بل تزيد من تآكل الأجزاء الداخلية للمحرك، خاصة إذا كنت لا تقود سيارة عالية الأداء.

3- الحمولة الزائدة

من الهام تجنب الأحمال الكبيرة خاصة إذا لم يتم تصنيع سيارتك لهذا الغرض، لأنك ستضع ضغطاً على المحرك ومجموعة التعليق والفرامل، وتسبب التآكل السريع والمفرط.

كما تتسبب الحمولة الزائدة على فقدان القدرة في فرملة السيارة والتحكم بها وتوجيهها بشكل صحيح، ما قد يشكل خطراً على حياتك.