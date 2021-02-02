عيوب 135 ألف سيارة "تهز صورة" تسلا في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية استدعاء 135 ألف سيارة في أمريكا أنتجت خلال أعوام سابقة لمشاكل تتعلق بالسلامة.

وأفاد موقع حكومي أمريكي، الثلاثاء، أن تسلا الأمريكية، وافقت على استدعاء 134 ألفا و951 سيارة من الطرازين إس وإكس نظرا لاحتوائهما على شاشات عرض باللمس قد لا تعمل بعد أن طلبت الجهات التنظيمية المعنية بالسلامة الاستدعاء الشهر الماضي.

وحسب رويترز، قدمت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بأمريكا، طلب الاستدعاء في خطاب رسمي بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني الماضي إلى تسلا.

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وقالت الهيئة الأمريكية في خطابها، إنها خلُصت بشكل مبدئي إلى أن السيارات من الطراز إس أعوام 2012 إلى 2015 والطراز إكس أعوام 2016 إلى 2018 تشوبها مشاكل متعلقة بالسلامة.

وأضافت، أن عدم عمل الشاشات قد يتسبب في مشكلات خطيرة، مثل فقدان صور الكاميرا الخلفية والاحتياطية وتوقف أنظمة إزالة الضباب والجليد عن الزجاج الأمامي مما "قد يقلص رؤية السائق عند سوء الأحوال الجوية".

أسعد أعوام ماسك

وكان عام 2020 هو أسعد سنوات إيلون ماسك رئيس ومؤسس "تسلا" للسيارات الكهربائية، حيث حققت الشركة لأول مرة أرباحا على مدى سنة.

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حققت شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية للمرة الأولى أرباحا صافية على مدى عام كامل في 2020 لكن أرباحها في الفصل الرابع جاءت مخيبة للآمال، ما أدى إلى تراجع أسهمها في بورصة وول ستريت.

وحققت شركة إيلون ماسك أرباحا صافية سنوية بقيمة 721 مليون دولار، ما يشكل استثناء بالنسبة للشركة التي تأسست عام 2003 وركزت جهودها لفترة طويلة على تعزيز إنتاجها من غير أن تتمكن حتى الآن من تحقيق أرباح طوال عام كامل.

وبلغت أرباحها 270 مليون دولار بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول الماضيين، ما يعني بعد حسم العناصر الاستثنائية أنها حققت 80 سنتا للسهم الواحد، فيما كان المحللون يتوقعون 1,01 دولارا.

