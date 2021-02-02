جيلي توقع اتفاقية لصنع سيارات فاراداي فيوتشر الأمريكية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – فاراداي فيوتشر هي شركة أمريكية صاعدة في مجال السيارات الكهربائية، وقد أعلنت مؤخرًا عن استعدادها لطرح أسهمها في بورصة NASDAQ الأمريكية، كما كشفت لتوها عن دخولها في شراكة جديدة مع جيلي وشركة فوكسكون المصنعة للآيفون للتعاون في مجالات مختلفة.

وقد أعلنت جيلي عن توقيع اتفاقية لمشاركة التقنيات والدعم الهندسي مع فاراداي فيوتشر، وفي المقابل ستحصل جيلي على حصة من أسهم فاراداي بعد طرحها.

كما ستصنع جيلي سيارات فاراداي فيوتشر الكهربائية في مصانعها الصينية.. ويُذكر أن فاراداي ستبدأ مبيعات أول موديل لها باسم FF 91 خلال عام تقريباً.

ومن المتوقع وصول قيمة فاراداي فيوتشر في البورصة إلى حوالي 3.4 مليار دولار (12.7 مليار ريال)، وتنوي العلامة توظيف الاستثمارات لإكمال تطوير FF 91 وصنع موديل ثاني أصغر وأرخص باسم FF 81 وطرحه في 2023.

