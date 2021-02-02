مواصفات وأسعار مرسيدس GLC300 coupe لعام 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عززت ماركة مرسيدس أسطولها من السيارات المطروحة لعام 2021، بطرحها لنسخة حديثة من طراز GLC300 coupe.

واستعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات الطراز، من خلال الكشف عن قوة المحرك، والفئات المتوفرة منه، وأبرز الكماليات والتكلفة الرسمية.

الجديد بنسخة 2021

كشف الموقع عن أبرز التحديثات على نسخة 2021 من طراز مرسيدس GLC300 coupe، حيث تم تعزيز أنظمة السيارة للأمن والحماية بمنحها كاميرا لمراقبة محيط السيارة بزاوية 360 درجة، ونظام الركن الذاتي، وكشافات أمامية بعيدة المدى ذاتية التفعيل.





الأسعار

يتوفر من طراز مرسيدس GLC300 coupe فئة وحيدة للبيع بالأسواق تطرح بتكلفة 52 ألفا و700 دولار.

المحرك

يعمل الطراز بنسخته الجديدة لعام 2021، بمحرك توربيني 4 أسطوانات، بسعة 2 لتر، ينتج قوة 255 حصانا مع عزم دوران 273 لفة/قدم، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ9 سرعات.





التقنيات

ضمن الكماليات، استعرض موقع "كار أند درايفر"، القدرات التقنية لطراز مرسيدس GLC300 coupe بنسخته الجديدة لعام 2021، وتشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى داخل السيارة، بقياس 10.3 بوصة وشاشة لمؤشرات وعدادات السيارة بقياس 12.3 بوصة.

وتدعم المنظومة التقنية أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية بلوتوث، ووصلات USB متعددة، والنظام الملاحي من طراز turn-by-turn، وخاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، بالإضافة للنظام الصوتي من ماركة Burmester.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات طراز مرسيدس GLC300 coupe بنسخته الجديدة، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له.

وتشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل، ونظام الكاميرا الخلفية لرصد الحركة، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.