توقعات أمازون وألفابت تقود وول ستريت للارتفاع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صعدت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت، في بداية تداولات الثلاثاء معززة قوة الدفع التي اكتسبتها في الجلسة السابقة.

ويتوقع المستثمرون نتائج قوية من أمازون وألفابت المالكة لعملاق التكنولوجيا الأمريكي جوجل، ويبحثون أيضا عن علامات على تقدم في حزمة تحفيز مرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وحسب رويترز، أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد في جلسة الإثنين بدعم من مكاسب لأسهم التكنولوجيا بعد موجة المبيعات الحادة التي ضربت السوق الأسبوع الماضي.

اقرأ المزيد:

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 65.00 نقطة، أو ما يعادل 0.22%، إلى 30276.88 نقطة في بداية جلسة التداول الثلاثاء.

في حين صعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 18.00 نقطة، أو 0.48%، إلى 3791.84 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 139.70 نقطة، أو 1.04%، إلى 13543.10 نقطة.

أسوأ أداء منذ 1946

وانكمش الاقتصاد الأمريكي في 2020 بأقسى وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية، إذ عصف كوفيد-19 بأنشطة الخدمات مثل المطاعم وشركات الطيران، ليفقد ملايين الأمريكيين وظائفهم ويقعون في براثن الفقر.

اقرأ المزيد:

وأظهرت قراءة أولية من وزارة التجارة الأمريكية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الماضي أن التعافي من الجائحة فقد الزخم في ظل تجدد تنامي الإصابات بفيروس كورونا وانقضاء مساعدات من الحكومة بنحو 3 تريليونات دولار.

انكماش الاقتصاد

وانكمش الاقتصاد 3.5% في 2020، وهو أسوأ أداء منذ 1946.

جاء ذلك بعد نمو 2.2% في 2019، وهو أول انخفاض سنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ الركود الكبير بين 2007 و2009.

وانزلق الاقتصاد الأمريكي للركود في فبراير/شباط الماضي الماضي.

وفي ظل عدم احتواء الفيروس حتى الآن، يتوقع الاقتصاديون مزيدا من التباطؤ في الربع الأول من 2021 قبل العودة للتسارع بحلول فصل الصيف مع تبني تحفيز إضافي وتطعيم مزيد من الأمريكيين.