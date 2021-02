أول دفعة تويوتا كامري 2021 فيس ليفت تستعد للشحن لدول الخليج

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – اتجهت أول دفعة من تويوتا كامري 2021 فيس ليفت من اليابان إلى دول الخليج، ونعرض لكم أهم مزايا ومواصفات السيارة وموعد الوصول المتوقع.

– حازت على نظام سلامة محدّث بكاميرا أعلى بالجودة ورادار بيحسّن استجابتها بحالات الإضاءة المنخفضة ودعم السائق لتفادي الحوادث والمساعدة بتوجيه المقود ومثبت سرعة أفضل والمساعدة بتغيير المسار

– الفئة الهايبرد حصلت على شبك أسود لامع، مصابيح أمامية LED، جنوط 19 بوصة جديدة، زخارف جلد داخلية، المحرك بدون تغيير 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 212 حصان وعزم 221 نيوتن متر

– الفئات الأخرى تأتي بتحديث واضح بالشبك الأمامي مع توفر محركين 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 204 حصان وعزم 243 نيوتن متر أو 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 297 حصان وعزم 356 نيوتن متر (محتمل إلغاؤه لاحقاً)

– تتوفر شاشة لمسية جديدة بشكل عائم 7 أو 9 بوصة وعدادات رقمية 7 أو 10 بوصة

– السعر المتوقع 98 ألف ريال شامل الضريبة للستاندرد

– متوقع الوصول إلى وكالة عبداللطيف جميل بنهاية فبراير الحالي أو خلال مارس القادم

