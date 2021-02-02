تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة.

وسجل متوسط السعر وفق البنك المركزي 4.1796 جنيه للشراء، و4.2065 جنيه للبيع.



واستقر سعر الريال في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.1102 جنيه للشراء، و4.202 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في بنك مصر.

ووفق مسح ”الخليج 365” جاء بنك HSBC كأفضل بنك تبيع له الدولار مقابل 4.18 جنيه، بينما جاء بنك عودة كأفضل بنك تشتري منه الريال السعودي مقابل 4.21 جنيه.

تحويلات المصريين

وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في 2020، ما يمثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري، الإثنين، أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأكد المركزي المصري أن نسبة الزيادة بلغت نحو 11.9% مقارنة بالفترة نفسها في 2019.

وكشف البنك، في بيان أمس الإثنين، عن أن التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج في نوفمبر/ تشرين الثاني بلغت 2.6 مليار دولار، بزيادة 27.9% على أساس سنوي.

أسعار الدولار واليورو الإسترليني

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي المصري نحو 15.6772 جنيه للشراء، و15.7772 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء نحو 18.9365 جنيه للشراء، و19.0589 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الإسترليني مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، نحو 21.4809 جنيه للشراء، و21.6227 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

سجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء، نحو 4.2677 جنيه للشراء، و4.2957 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 51.7366 جنيه للشراء، و52.1389 جنيه للبيع.