سيارات فورد بنظام أندرويد بعد شراكة مع جوجل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركتا "فورد" و"جوجل" عن شراكة استراتيجية مدتها 6 سنوات، تسمح بدمج نظام "أندرويد" في ملايين السيارات الجديدة.

وتتعاون الشركتان بموجب الاتفاق على تثبيت نظام التشغيل "أندرويد" كنظام أساسي في شاشات المعلومات والترفيه بالملايين من سيارات "فورد" و"لينكولن" بدءا من عام 2023.



وكجزء من شراكتهما سيتم تكوين فريق تعاون بينهما، ويقول المسؤولون التنفيذيون في فورد وجوجل إن الفريق سيعمل على أمور عدة مثل تحسين تجربة تسوق السيارات عبر الإنترنت باستخدام بيانات العملاء.

وسيمكن نظام التشغيل "أندرويد" السائقين من الوصول إلى خرائط جوجل، كما سيوفر خدمة الأوامر الصوتية في السيارة دون استخدام الهاتف.

وسيتوفر متجر "بلاي ستور" داخل أنظمة السيارات لتحميل تطبيقات مثل الموسيقى والكتب الصوتية و"البودكاست"، وستزود غوغل فورد بخدمة تخزين البيانات السحابية.

وستستخدم فورد أيضا إمكانات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات من غوغل، لتقديم خدمة أفضل للسائقين وتحسين عملياتها بمجالات خدمة العملاء والتصنيع والتسويق.

وأعلنت "جنرال موتورز" مؤخرا عن اتفاق مشابه مع "مايكروسوفت"، حيث ستكون الأخيرة هي مزود التخزين السحابي للشركة، وفقا لموقع "سي أن أن بيزنس".

ولم تحدد فورد وجوجل ما إذا كانت أنظمة الحوسبة السحابية من جوجل ستستخدم للمركبات ذاتية القيادة، كما هو الحال في صفقة جنرال موتورز ومايكروسوفت.