كاديلاك CT5-V بلاكوينج 2022 تكشف نفسها بقوة 677 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كاديلاك عن CT5-V بلاكوينج 2022 الجديدة كلياً، والموصوفة بأقوى كاديلاك في تاريخ العلامة بمحرك V8 محدث سعة 6.2 لتر بسوبرتشارجر بصمامات هواء تيتانيوم ورؤوس إسطوانات ألمنيوم، مع تحسن تدفق الهواء بـ 46%.

النتيجة هي رفع قوة المحرك إلى 677 حصان وعزم الدوران إلى 893 نيوتن متر، ودعونا نقارنها سريعاً بالمنافسين، مثل بي ام دبليو M3 Competition بقوة 510 حصان وعزم 649 نيوتن متر، ومرسيدس AMG C63 S بقوة 510 حصان وعزم 700 نيوتن متر رغم الفوارق السعرية.

وتتسارع كاديلاك CT-5 بلاكوينج من الصفر إلى 96 كلم\س في 3.7 ثانية بسرعة قصوى 322 كلم\س وناقل يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي اختياري 10 سرعات.

وستتوفر السيارة بنظام دفع خلفي حصري على خلاف سيارات الأداء الألمانية التي اتجهت لأنظمة الدفع الرباعي، كما حصلت السيارة على تحديثات رياضية لنظام التعليق لتحسين الراحة والثبات والتحكم أثناء القيادة.

كما حصلت السيارة على جنوط 19 إنش ألمنيوم قياسية وأكبر مكابح في تاريخ كاديلاك، مع تحديثات جمالية خارجية محدودة تشمل جناح خلفي جديد وفتحات هواء أكبر حجماً.

الداخلية هي الأخرى حصلت على بعض التحديثات الجمالية، مع مقاعد رياضية جلدية بمزايا التدفئة والتهوية وزخرفات من ألياف الكربون، وتشمل المواصفات لوحة عدادات رقمية 12 إنش وشاشة معلومات ترفيهية 10 إنش بتطبيق أبل كاربلاي اللاسلكي.

السعر

كاديلاك فتحت بالفعل باب الحجوزات على CT5-V بلاكوينج بسعر يبدأ من 85,000 دولار – 319,000 ريال قبل الضرائب.

