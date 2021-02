كاديلاك CT4-V بلاكوينج 2022 تنطلق رسمياً بقوة 479 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كاديلاك الستار عن CT4-V بلاك وينج الجديدة كلياً، وهي الخليفة المباشرة لـ ATS-V مع مشاركة نفس محرك V6 سعة 3.6 لتر تيربو مزدوج ولكن مع تحسينات واسعة للأداء.

وتشمل التغييرات إضافة نظام برمجي جديد للتحكم في المحرك وتحسين تدفق الهواء بـ 39% ضمن تحديثات أخرى، والنتيجة هي رفع قوة المحرك إلى 479 حصان وعزم الدوران إلى 603 نيوتن متر، ما يسمح بتسارع السيارة من الصفر إلى 96 كلم\س في 3.8 ثانية بسرعة قصوى 304 كلم\س.

دعونا نقارن مستويات أداء بلاكوينج بمنافسيها، مثل اودي RS3 بقوة 400 حصان وعزم 480 نيوتن متر، ومرسيدس CLA 45 بقوة 387 حصان وعزم 480 نيوتن متر، ما يوضح مدى قوة محرك بلاكوينج المحدث لدرجة تفوقه على بي ام دبليو M3 بقوة 480 حصان رغم فارق السعر.

وستتوفر السيارة بناقل يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي اختياري 10 سرعات ونظام تعليق أكثر ثباتاً، مع تحديث نظام الدفع الخلفي للسيارة لتحسين سرعة الاستجابة والتحكم وتجربة القيادة بشكل عام.

داخلية رياضية

وتشمل مزايا الداخلية مقود رياضي جلدي جديد ومقاعد رياضية أمامية بـ 18 وضعية مختلفة وإمكانية التدفئة والتهوية، وزخرفات من ألياف الكربون ونظام سمعي AKG بـ 14 مكبر صوت وشاشة معلومات ترفيهية 8 إنش بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي ولوحة عدادات رقمية 12 إنش.

السعر

كاديلاك فتحت باب الحجوزات بالفعل على CT4-V بلاكوينج الجديدة بأسعار تبدأ من 60,000 دولار – 225,000 ريال قبل الضرائب.

