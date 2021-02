بورش كايين فيس ليفت تظهر لأول مرة في صور تجسسية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – رصد العدسات التجسسية بورش كايين المحدثة لأول مرة ببعض التمويهات، ومن الواضح أن التحديثات الجمالية ستكون مركزة على المقدمة والخلفية.

وتشمل التحديثات مصابيح أمامية جديدة أنحف ورفارف أمامية مختلفة وغطاء محرك جديد أكثر عضلية، مع ازدياد حجم الشبك الأمامي كما هو المعتاد هذه الأيام في السيارات الجديدة.

كما سيتم تحديث المصابيح الخلفية وتغيير مكان لوحة التراخيص وشكل الباب الخلفي ضمن لمسات أخرى، وبالنسبة للداخلية فلا توجد صور لها بعد ولكن من المتوقع حصولها على شاشة لمسية أكبر قليلاً مع تحديثات جمالية للكونسول الأوسط.

وبما أن هذا هو أول ظهور لكايين المحدثة أثناء اختبارها، من المتوقع تأخر التدشين لنهاية العام الجاري أو النصف الأول من 2022.

