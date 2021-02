مرسيدس AMG GT الهجينة الرائدة بقوة 816 حصان تظهر أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستعد مرسيدس AMG للكشف عن أقوى نسخة لموديل GT كوبيه بأربعة أبواب، بمحرك هجين بالقابس بقوة تتعدى 800 حصان.

وقد ظهرت السيارة في صور تجسسية أخيرة مع اقتراب التدشين، ونعلم بالفعل طبيعة المحرك المستخدم في الكوبيه، والذي يجمع بين محرك V8 سعة 4.0 لتر تيربو مزدوج بقوة 612 حصان مع محرك كهربائي بقوة 204 حصان بقوة إجمالية 816 حصان.

وتكشف الصور بوضوح عن منفذ الشحن في الوراء أسفل المصباح الخلفي.. وبالنسبة للبطارية فمن المتوقع أن تدعم مدى كهربائي صافي 50 كيلومتر.

وستمثل مرسيدس AMG GT 73e الهجينة القادمة منافسة مباشرة لبورش باناميرا تيربو S-E هايبرد بقوة 690 حصان.. كما من المتوقع أن تكون المرسيدس من أسرع سيارات الكوبيه بأربعة أبواب في العالم، مع تسارع محتمل إلى 100 كلم\س في أقل من 3 ثواني.

