إيلون ماسك يرفع سعر موديل إس 2021 المحدث

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تيسلا عن موديلات إس وإكس 2021 منذ أيام بتحديثات جديدة ومقود اختياري غريب على شكل u، ويبدو أن الحجوزات المبكرة أظهرت نجاح الموديلين في الأسواق مع تحسن مبيعاتهم لأول مرة منذ عدة أعوام.

في الواقع ارتفاع الحجوزات على موديلات S و X المحدثة هو الأفضل حتى الآن منذ أربعة أعوام، مع العلم أن إيلون ماسك أعلن عن ارتفاع سعر موديل إس بـ 10,000 دولار – 37,500 ريال.

كما أغلقت تيسلا خطوط الإنتاج هذا الشهر في مصنع فيرمونت ولكن استمرت في أخذ حجوزات موديل إكس وإس بالأسعار الجديدة المرتفعة.

وقد أدت الزيادة السعرية لاعتراضات واسعة من متابعي الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع تيسلا لخفض الزيادة رسمياً إلى حوالي 8000 دولار – 30,000 ريال.