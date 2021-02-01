لكزس تشوق لسيارتها الكهربائية الجديدة كلياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لكزس عن صور تشويقية جديدة لسيارتها الاختبارية الكهربائية القادمة تمهيداً لتدشينها في الربيع.

ونلاحظ في الصور حروف لكزس المضيئة على الباب الخلفي وجناح خلفي أنيق ومصابيح خلفية LED ضيقة أفقية مع مصد خلفي عضلي.

لكزس لم توضح حجم السيارة بعد، وما إذا كانت سيدان رياضية أو كوبيه أو SUV، ولكنها ستمهد لمستقبل سيارات العلامة اليابانية في التصميم والتقنيات.

من المتوقع تدشين الموديل الإنتاجي الكهربائي بعد أشهر من السيارة الاختبارية، غالباً في الربع الأخير من العام.