خلافات في مجلس إدارة هيونداي حول مشروع سيارة أبل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد تأكيد مجموعة هيونداي رسمياً منذ أسابيع على تفاوضها مع أبل لصنع سياراتها الكهربائية الجديدة، صرح بعض مدراء هيونداي لرويترز بأن الإدارة لم تحسم القرار بعد.

في الواقع يبدو أن بعض مدراء هيونداي معترضون على المشروع لمعارضته لفلسفة الإنتاج المستقلة للمجموعة، والمعروفة بصنع محركاتها ونواقل حركتها وفولاذها ومعظم مكونات السيارات بنفسها.

وصرح أحد مدراء هيونداي لرويترز: “لسنا شركة تصنع سيارات الآخرين.. ولسنا متأكدين من أن التعاون مع أبل سيفيدنا بشكل مستمر”.

وقد أشارت تقارير كورية أخيرة إلى أن هيونداي قد تسلم مشروع أبل لعلامة كيا، والتي قد تتكفل بتطوير وإنتاج السيارة في مصانعها الأمريكية.

ومن المتوقع تدشين النسخة الاختبارية لسيارة أبل في النصف الثاني من 2021 مع تأخر الموديل الإنتاجي لعدة أعوام.