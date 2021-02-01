نصائح هامة تجنبك تعطل سيارتك بشكل مفاجئ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يواجه السائقين أحياناً بعض المشاكل والأعطال تصيب سياراتهم أثناء القيادة على الطرق، ولعدم دراية الكثير لسبب وقوع هذه الأعطال فإنهم قد يواجهون مشاكل ضخمة خاصة إذا تعطلت سياراتهم أثناء السفر مع عدم وجود مركز صيانة قريب.

لذا نقدم لكم خلال السطور التالية نصائح هامة يجب إتباعها للحفاظ على السيارة ولتجنب تعطل سيارتك أثناء القيادة، وهي كما يلي:

– الصيانة الدورية

يجب الحفاظ على إجراء الصيانة الدورية للسيارة في مواعيدها المنصوص عليها، وتغيير القطع التالفة أو التي انتهى عمرها الافتراضي.

– زيت المحرك

يعتبر زيت المحرك من أهم العوامل التي تحافظ على محرك السيارة من التلف، وتساعد على عمله بكفاءة عالية، لذا يجب فحصه وتغييره في مواعيده المقررة.

– إصلاح الأعطال

من الهام عدم تجاهل الأعطال التي تظهر في السيارة وإصلاحها على الفور، وذلك كي لا تتفاقم هذه الأعطال وتتسبب في تلف المزيد من الأجزاء، وتكلف الكثير من الأموال في إصلاحها.

– اللمبات التحذيرية

يجب عدم تجاهل إضاءة اللمبات التحذيرية في لوحة العدادات، لأنها تدل على وجود مشكلة في السيارة، ويجب الكشف عليها بأسرع وقت ممكن.

– القيادة الصحيحة

تؤثر عاداتك في القيادة تأثيراً مباشراً على سيارتك وعلى الأجزاء فيها، فالقيادة المعتدلة السلسلة هي الأفضل للمحافظة على السيارة، وعلى سبيل المثال، حاول تجنب التوقفات المفاجئة والانطلاق السريع، وعدم الضغط على المكابح بقوة.