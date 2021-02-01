Rideet One.. تطبيق يجعل قيادة الدراجات النارية أكثر ذكاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يهدف تطبيق Rideet One إلى جعل قيادة الدراجات النارية أكثر أمانا وذكاء.

ويعتمد تطبيق Rideet One على نظام المساعدة الذكي الجديد على تفاعل تطبيق الهاتف الذكي مع دونجل خاص بالدراجة النارية.



ويتيح نظام Rideet One خدمة تبادل معلومات معتمدة على السحابة بين الدراجة النارية وقائدها، ويقوم الصندوق الأسود الذكي Black Box Rideet One المركب في الدراجة النارية بتسجيل جميع البيانات والبارامترات المتعلقة بالدراجة النارية.

ولا تقتصر الوظائف على احتساب البارامترات الأساسية للدراجة النارية مثل السرعة أو التسارع أو مدة الرحلة فحسب، ولكن يوفر النظام الذكي أيضا معلومات شاملة عن الحالة والصيانة وأعمال الخدمة، بالإضافة إلى تخزين هذه البيانات وتحليلها.

وبالإضافة إلى ذلك، تتعرف الخوارزميات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على الحوادث، ويتم إرسال نداء استغاثة عن طريق الرسائل النصية القصيرة SMS بما في ذلك بيانات الموقع والمعلومات الطبية المهمة.

وتضمن بطاقة SIM المركبة في النظام الذكي إمكانية الاتصال في جميع أنحاء العالم طالما هناك شبكة اتصالات هاتفية جوالة متوافرة.

ويقوم جهاز الحماية من السرقة بإخبار قائد الدراجة النارية بأي تحركات غير مخطط لها عن طريق إشعارات Push على الهاتف الذكي.

كما يقوم النظام الذكي بإرسال بيانات الموقع في الوقت الفعلي، كما أنه يتوافق مع المساعد الصوتي أمازون Alexa، ويتم تركيب الصندوق الأسود دون الحاجة إلى دراية فنية أو التوجه إلى ورشة فنية، وكل ما يحتاجه مجرد وصلة بالشبكة الكهربائية بالدراجة النارية.

وأعلنت شركة Rideet الإيطالية عن توافر باقة Rideet One نظير سعر يبلغ 249 يورو بما في ذلك رسوم الاستعمال لمدة عام، وتبلغ تكلفة التمديد لمدة عام حوالي 50 يورو.