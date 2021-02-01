أسرع فأرة ألعاب في العالم.. تكفيك لـ 70 مليون نقرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ريزر الأمريكية عن إطلاق الفأرة Viper 8K الجديدة، التي تعد أسرع فأرة ألعاب في العالم.

وأوضحت ريزر أن فأرة الألعاب Viper 8K الجديدة تمتاز بمعدل أخذ عينات يبلغ 8000 هرتز وتمتاز بأنها أسرع ثمان مرات على الأقل من وحدات الفأرة الرائدة المخصصة للألعاب.

وتمتاز أيضا بمستشعر دقيق وتصميم يمكن استعماله باليدين.



وبفضل تجهيز الفأرة بتقنية ريزر HyperPolling فقد انخفض زمن الوصول الفعال من 1 مللي ثانية إلى 125ر0 مللي ثانية، وهو ما يساعد على حركة مؤشر الفأرة بدرجة أكثر سلاسة.

وللاستفادة من هذه السرعة يتم توصيل الفأرة الجديدة بالحواسيب عن طريق كابل USB مع وحدة تحكم بسرعة مماثلة، ولضمان أقل مقاومة ممكنة فإن الفأرة الجديدة تأتي بوزن خفيف للغاية لا يتعدى 71 جراما مع كابل ريزر Speedflex، وتعتمد فأرة ريزر الجديدة على أزرار ضوئية تضمن استجابة لمسية خاصة وتتمتع بعمر افتراضي يصل إلى 70 مليون نقرة.

وأكدت الشركة الأمريكية أنها قامت بتزويد فأرة الألعاب Viper 8K الجديدة بالمستشعر البصري ريزر Focus+ بدقة وضوح 20000 بيكسل في البوصة المربعة، والذي تم تطويره بالتعاون مع شركة PixArt.

وتشتمل الفأرة الجديدة على ثمانية أزرار يمكن برمجتها بحرية بواسطة برنامج ريزر Synapse 3 وتخزين ما يصل إلى 5 ملفات تعريف مختلفة.

وأعلنت شركة ريزر أن سعر فأرة الألعاب Viper 8K الجديدة يبلغ 80 دولارا أمريكيا.