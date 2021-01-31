موجز الخليج 365 للسيارات.. أحزان هيونداي وتوأم كورولا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

يؤمن بعض المصريين بأن السيارة البيتل الألمانية أو الخنفساء كما يسمونها، تحمل شخصية فريدة غير قابلة للتكرار، وهم يفضلونها على المرسيدس.

توفي آخر أعضاء العائلة المؤسسة لمجموعة هيونداي الكورية الجنوبية العملاقة للسيارات، في محطة فارقة بتاريخ المجموعة.

استغلت شركة سوزوكي تعاونها مع شركة تويوتا اليابانية لتوسيع باقة موديلاتها من خلال طرح سيارات هجين في طريق تطوير سياراتها الكهربائية.

اقتربت شركة ريماك الكرواتية المصنعة للسيارات الكهربائية الخارقة، من طرح سيارتها شديدة السرعة C2 في الأسواق.

ينصح خبراء السيارات بعدد من العادات السليمة التي يجب اتباعها حتى يتم الحفاظ على السيارة وعمرها، وتوفير المال الذي ينفق على الصيانة.

أعلنت شركة تسلا على لسان مديرها التنفيذي إيلون ماسك، عن بدء عملية تصنيع الجيل الثاني من طراز تسلا رودستر الرياضي الكهربائي في 2022.