هيونداي تتشح بالحزن.. وفاة آخر أعضاء العائلة المؤسسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي آخر أعضاء العائلة المؤسسة لمجموعة هيونداي الكورية الجنوبية العملاقة للسيارات، في محطة فارقة بتاريخ المجموعة.

وتوفي جونغ سانغ-يونغ، الرئيس الفخري لمجموعة KCC لتصنيع الكيماويات والشقيق الأصغر لمؤسس مجموعة هيونداي الراحل جونغ جو-يونغ، يوم السبت، بسبب مرض مزمن عن عمر يناهز 84 سنة.



وتمثل وفاة جونغ سانغ-يونغ نهاية حقبة في الأعمال التجارية الكورية الجنوبية.

وقد كان يونغ آخر عضو على قيد الحياة من الجيل الأول لعائلة جونغ الشهيرة التي أسست هيونداي والشركات التابعة الأخرى لها.

وأسس جونغ ما يعرف الآن باسم KCC، وهو اختصار لشركة كوريا كومغانغ الكيمائية Kumgang Korea Chemical، في أغسطس 1958.

وفي عام 1974 دخل جونغ في مجال أعمال الطلاء مع شركة كوريو بينت. ثم قام بعد ذلك بفصل جناح إنشاءات لإطلاق ما يُعرف الآن باسم KCC للهندسة والإنشاءات في عام 1989.

وفي عام 2005 اندمجت شركة الكيماويات وشركة تصنيع الطلاء لتصبحا شركة KCC.

وظل جونغ مباشرا للعمل حتى بعد أن أصبح رئيسا فخريا في عام 2000، وكان يذهب إلى العمل يوميا حتى نهاية العام الماضي.

وقد تبقى بعد وفاته من أسرته كل من زوجته وأبنائه الثلاثة، بما في ذلك رئيس KCC جونغ مونغ-جين.