عرض الوعلان للسيارات على تقسيط هيونداي سوناتا 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان للسيارات بالتعاون مع مصرف الراجحي، الحق على عروض السنة الجديدة من الوعلان على سيارات هيونداي 2021 الجديدة.. السيارة اللي تحب صارت قريبة منك.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

هيونداي سوناتا موديل 2021:

القسط الشهري: 1379 ريال

مميزات العرض:

– ضمان المصنع 5 سنوات أو 100,000كم.

– تأجير السيارات بتحويل الراتب

بدون دفعة أولى

بدون رسوم إدارية

قسط شهري منخفض

الدفعة الأخيرة حتى 40%

المدة 60 شهر

معدل النسبة السنوي يبدأ من 5.82 %

– تأجير السيارات بدون تحويل الراتب

بدون رسوم إدارية

الدفعة الأولى تبدأ من 5%

قسط شهري منخفض

الدفعة الأخيرة حتى 35%

المدة 60 شهر

معدل النسبة السنوي يبدأ من 7.25%

الشروط والأحكام:

العرض ساري حتى 31 مارس 2021

تطبق الشروط والأحكام.

هذا العرض بالتعاون مع مصرف الراجحي

قد تختلف مواصفات السيارات عن الصور المعروضة.

صورة العرض: