مؤشرات انسداد العادم وخطورته على السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر نظام العادم “الشكمان” من أبرز الأجزاء الهامة في السيارة، حيث أنه الجزء المسؤول عن إخراج الغازات والأبخرة الضارة الناتجة عن عملية الاحتراق بداخل محرك السيارة.

وفي حال تعرض العادم للإنسداد فإنه يؤدي إلى ظهور العديد من الأعطال بالسيارة، لذا نستعرض لكم اليوم أبرز مؤشرات انسداد العادم لسرعة إصلاح هذا الجزء الهام، وهي كما يلي:

– تعرض السيارة إلى الإرتجاف قليلاً، خاصة أثناء توقفها مع تشغيل المحرك.

– توقف السيارة فجأة أثناء سيرها.

– ضعف كبير في عزم المحرك، حيث تفقد السيارة قوتها خاصة عند صعود المرتفعات.

– ظهور رائحة غاز أو رائحة عوادم أو وقود قوية داخل مقصورة القيادة، إذ تضطر العوادم للخروج بطريقة غير سليمة لإنسداد نظام العادم

– ارتفاع شديد في استهلاك البنزين، وذلك لأنك تقوم بالضغط بشكل أقوي على دواسة الوقود لعدم وجود عزم في المحرك.

– ارتفاع درجة حرارة المحرك بصورة كبيرة.