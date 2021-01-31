مؤشرات تلف زيت المحرك ومتى يجب تغييره

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر زيت المحرك من أهم العوامل التي تحافظ على كفاءة أداء المحرك وتطيل من عمره الافتراضي، لذا يجب فحصه بشكل مستمر وتغييره في مواعيده المقررة.

لكن بعض قائدي السيارات يهملون عملية تغيير الزيت، وهو ما قد يسبب العديد من الأعطال للسيارة، وقد تصل إلى حد تلف المحرك، لذا نستعرض لكم أبرز المؤشرات على تلف زيت المحرك والتي تستدعي تغييره فوراً.

– تغير لون الزيت

عند ملاحظة قائد السيارة عند فحص الزيت تغير لونه من الدرجة البنية أو العسلي الفاتح إلى اللون الأسود القاتم، فإنه يعد دليل على تشبع الزيت بالرواسب والأتربة الموجودة داخل المحرك واحتراقه، وهو ما يستدعي تغييره على الفور كي لا يؤثر بالسلب على أداء المحرك وعمره الافتراضي.

– صدور صوت ضجيج من المحرك

مع مرور الوقت وانتهاء صلاحية الزيت أو احتراقه يفقد الزيت قوامه اللزج وكفاءته على منع احتكاك الأجزاء الداخلية للمحرك، وبالتالي يصدر صوت ضجيج نتيجة الاحتكاك.

– إضاءة لمبة تحذير الزيت

تظهر في لوحة القيادة الموجودة أمام السائق العديد من العلامات التحذيرية الدالة على أي خلل في السيارة سواء عند نقص الوقود أو ارتفاع مؤشر الحرارة، وغيره، لذا فإنه في حال تناقص الزيت داخل المحرك أو تسربه أو وجود مشكلة ما به، فإن لمبة تحذير الزيت تنبه السائق إلى وجود مشكلة متعلقة بزيت المحرك.

– انتشار رائحة زيت محترق

في الظروف الطبيعية لا يفترض أن تتسرب رائحة زيت المحرك إلى داخل مقصورة السيارة، لهذا وجود رائحة قوية داخل مقصورة السيارة علامة سيئة على حالة المحرك.