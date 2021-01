أهم المعلومات عن لكزس ال اكس 2021 “صور ومواصفات وأسعار” Lexus LX

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – توفرت لكزس LX 2021 في السعودية لدى الوكيل الرسمي عبداللطيف جميل، وتصنف على أنها أفضل SUV يابانية كاملة الحجم على الإطلاق، كما أنها إحدى أكثر سيارات لكزس مبيعاً حول العالم بفضل الفخامة والرحابة والاعتمادية التي تقدمها، وفيما يلي نستعرض مواصفات ومميزات الاس يو في اليابانية.

التصميم الخارجي

وتتمتع لكزس ال اكس 2021 بتصميم خارجي راقي يخفي شخصيتها الوعرة القوية، ويعتبر الكثيرون LX النسخة الأكثر فخامة لتويوتا لاندكروزر، فنرى في المقدمة شبكة التهوية المغزلية الأيقونية للكزس ومصابيح LED مع خاصية التحكم التلقائي للإضاءة العالية Auto-Hi Beam، هذا بالإضافة إلى غطاء محرك بخطوط ديناميكية يبرز الجانب القوي للسيارة، أما في الخلف فنرى مصابيح LED أنيقة ورفيعة مع جنوط قياس 21 إنش.

التصميم الداخلي والتقنيات

السيارة ممتازة في راحة الداخلية، وتحصل LX باستمرار على تقييمات ممتازة لمقاعدها الفاخرة والتي بالإمكان تهويتها، مع داخلية رحبة تسع خمسة أو سبعة أفراد ومساحة تخزينية واسعة، وتقدم لكزس LX نظام ترفيهي اختياري ممتع للمقاعد الخلفية للأطفال وغيرهم، ويشمل شاشتين منفصلتين وسماعات لاسلكية، كما تأتي لكزس LX بصندوق تبريد اختياري، وهو إضافة هامة عند السفر بشكل خاص للحفاظ على البرودة المحببة لمشروباتك في جميع الأوقات.

أما عن التقنيات فهناك شاشة نظام معلوماتي ترفيهي قياس 12.3 إنش، بالإضافة إلى شاشات ترفيه عدد 2 قياس 11.6 انش للمقاعد الخلفية، نظام الصوت مارك ليفينسون راديو AM و FM ومشغل DVD و MP3/WMA مع مدخل USB، نظام تشغيل المحرك عن بعد، هذا بجانب العديد من المميزات والتي تشمل:

نظام شحن لاسلكي للجوال (فقط التي تدعم نظام qi)

وحدة تحكم منصف للكرسي الخلفي مع التحكم بالتكييف

المقود جلد

مكيف هواء اوتوماتيك متعدد المناطق (2 أمامي و2 خلفي) بتحكم منفصل

علبة تبريد (ثلاجة)

مقاعد جلد طبيعي

مفتاح كرت إضافي

المقاعد الأمامية مهواة (تسخين)

مقاعد الصف الثالث قابلة للطي كهربائياً

نظام تشغيل المحرك عن بعد (ريموت مدمج مع المفتاح)

الأمان

مثبت سرعة نشط

كشف النقطة العمياء

منع التصادم الأمامي

كشف المشاة

تنبيه مغادرة المسار

حساسات أمامية وخلفية

4 كاميرات

أكياس هوائية أمامية وجانبية وللركب

ستائر هوائية جانبية

نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي

المحرك

تعتمد لكزس ال اكس على محرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 362 حصان وعزم 530 نيوتن.متر بكامة علوية مزدوجة وتقنية توقيت الصمام المتغير مع التحكم الذكي المزدوج لتحسين معدل كفاءة استهلاك الوقود، مع خزان وقود مزدوج سعة 138 لتر.

في الختام، تتوفر لكزس LX 2020 عند وكيلها الحصري بالمملكة العربية السعودية، عبداللطيف جميل كما ذكرنا آنفاً، بالإصدارات التالية:

LX 570 SS سبورت بسعر 485,990 ريال

LX 570 BE بلاك اديشن بسعر 511,865 ريال

