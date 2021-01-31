أهم المعلومات عن هيونداي اكسنت 2021 “مواصفات وأسعار”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وصلت هيونداي اكسنت 2021 فيس ليفت المحدثة لدى الوكلاء الناغي والوعلان والمجدوعي بالمملكة العربية السعودية، واليوم سنُطلعكم على أبرز ما تغير فيها ومواصفاتها واسعارها.

الخارجية

تأتي اكسنت 2021 على هيئة سيارة سيدان عملية صغيرة ذات تصميم عصري انسيابي بطابع أنيق مميز عبر تحديثاتها الجديدة، حيث حصلت على شبك أمامي والمصابيح الأمامية ومصابيح ضباب بتصميم جديد، وزوائد امامية سُفلية مطلية بالكروم اللامع، بالإضافة إلى تغييرات بسيطة في تصميم الجنوط مقاس 16 إنش.

ومن الجانب حصلت على مرايا جانبية مع أضواء مؤشر مدمجة من نوع ليد ومقابض الأبواب من الكروم وشريط تزييني من الكروم الممتاز، بالإضافة إلى تغييرات بسيطة في تصميم الجنوط مقاس 16 إنش، ومن الخلف تأتي السيارة مع مصابيح أفقية أنيقة بالإضافة إلى شرائط ضوئية سفلية مع زيادات من الكروم اللامع.

الداخلية والتقنيات

بالمقصورة، سنجد داخلية عصرية ذات مستويات جيدة من عزل ضوضاء العالم الخارجي، فمن اللحظة التي تخطو فيها إلى الداخل، تبدو نقاط اللمس والاشارات البصرية مألوفة، وكل شيء يعمل بشكل حدسي كما تتوقع.

وتمتلك السيارة شاشة بمقاس 8 أنش لعرض الكاميرا الخلفية وشاشة معلومات صغيرة الحجم وعجلة القيادة فيها خاصية التحكم في المسجل والرد على الهاتف ومثبت السرعة، ومقاعد السيارة عليها غطاء من المخمل الفاخر بجانب مكيف أوتوماتيكي مع فتحات تهوية جديدة معاد تصميمها.

الأمان والراحة

يوفر هيكل الجسم القوي للغاية في أكسنت حماية لا مثيل لها، حيث تم تعزيز المناطق المهمة بقوة فولاذية فائقة الشد بحيث تلبي مواصفات أحدث معايير السلامة، فبنية جسم قوية وستة أكياس هوائية ونظام مكابح مانع للانغلاق بالإضافة إلى نظام التحكم في الثبات الإلكتروني يعني أنك ستكون مستعدًا جيدًا في حال حدوث الأسوأ.

هذا بالإضافة إلى العديد من انظمة الأمان والتي تتضمن:

التحكم في الثبات إلكترونيًا (ESC)

نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات (TPMS)

نظام التحكم في مساعدة التشغيل على المرتفعات (HAC)

نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)

كاميرا الرؤية الخلفي

6 وسائد هوائية

المحركات

تتاح هيونداي اكسنت 2021 بخيارين من المحركات الأول 4 سلندر DOHC سعة 1.6 لتر ذو قوة 123 حصان و151 نيوتن.متر من عزم الدوران متصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات أو يدوي 6 سرعات، والآخر سعة 1.4 لتر ذو قوة 100 حصان و91 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك إما بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 6 سرعات أو يدوي ذو 6 سرعات.

الأسعار

في الختام، تتوفر هيونداي اكسنت 2021 فيس ليفت بالمملكة بثلاثة فئات بالأسعار التالية شاملة ضريبة 15%:

– اكسنت 1.4 لتر سمارت: 64,325 ريال

– اكسنت 1.4 لتر سمارت بلس: 67,200 ريال

– اكسنت 1.6 لتر فل كامل: 77,500 ريال