كل ما نعرفه عن فورد مافريك 2021 بيك أب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تضع فورد اللمسات الأخيرة على بيك أب جديدة صغيرة باسم مافريك مع اقتراب تدشينها.. وقد تسربت صور متعددة للموديل في الأشهر الأخيرة، سواء من مكاتب براءات الاختراع أو مصانع الشركة نفسها، ونعرض لكم أهم ما نعرفه عن الموديل الجديد حالياً.

المنصة

من أهم الاختلافات بين فورد رينجر ومافريك القادمة هو استناد مافريك إلى منصة الجسم الموحد المستخدمة في برونكو سبورت واسكيب، مع مصابيح على شكل C مقتبسة من F-150 وشبك بارز بشريط أفقي والشعار الأزرق البيضاوي، وتمنح الرفارف العريضة مظهر عضلي للبيك اب، على أن تتوفر بمقصورة كرو كاب فقط حسب ما ورد.

داخلية مألوفة

تستمر التشابهات مع برونكو سبورت، مع تصميم داخلي مقارب ونفس الشاشة اللمسية 8 إنش لنظام المعلومات الترفيهية Sync 4 الأحدث لفورد، وإن كان من المحتمل تقديم شاشة أكبر حجماً.

داخلية مافريك ستسع 5 ركاب مع توفرها بأنظمة كو بايلوت 360 الأحدث للسلامة ومساعدة السائق، مثل نظام منع غلق الفرامل ورصد المشاة ومراقبة النقطة العمياء والكروز كونترول المتكيف الذكي.

المحرك

يتوقع أن تستمد مافريك الطاقة من محركات ايكوبوست سعة 1.5 أو 2 لتر بنظام دفع أمامي، مع خيار الدفع الكلي. مع العلم أن برونكو سبورت تستخدم المحركين لتوليد قوة 181 و 245 حصان على الترتيب، ويأتيان بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

السعر التقديري وموعد التدشين

يتوقع أن تكشف فورد عن مافريك خلال الربع الأول من 2021، وتطرح بالأسواق نهاية العام بسعر تقديري يبدأ من 20 ألف دولار ( 75 ألف ريال) أو أزيد قليلاً، لتكون أرخص بيك اب من فورد.