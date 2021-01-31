ما سبب وجود سيارات فاخرة مهجورة في دبي؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من المعتاد رؤية سيارات فاخرة وخارقة مهجورة في دبي والسؤال الدائم هنا لماذا، لماذا يهجر البعض سيارات بقيمة ملايين في الشوارع.

السبب الرئيسي هو الديون .. تحديداً هروب بعض الأجانب الأثرياء من الإمارات لتفادي العواقب القانونية للديون والقضايا المالية الأخرى.

نتيجة ذلك هو ترك سياراتهم الفاخرة على جوانب الطرق في دبي، أحياناً بالمفاتيح أيضاً، قبل نقل هذه السيارات لساحات الخردة وعرضها للبيع في مزادات.

وقد ظهرت شركات متخصصة في شراء بعض هذه السيارات المهجورة وإصلاحها وترميمها وبيعها بفارق سعري معتبر حول العالم.