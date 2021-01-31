هل سيتم حظر مقود سيارة تيسلا S الجديد؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من الواضح أن تيسلا مهتمة بعرض خيار مقود على شكل u في موديلات S و X الجديدة بالإضافة إلى المقود الدائري التقليدي، والسؤال هنا هل هذه الخطوة ممكنة من الأساس قانونياً؟

أصدرت إدارة سلامة الطرق السريعة الأمريكية تصريحات حول المقود الجديد، موضحة فيها أنها لا تعلم بعد ما إذا كان المقود مناسباً من ناحية السلامة واللوائح التنظيمية.

الإدارة ستتواصل مع تيسلا للاستفسار عن طبيعة هذا المقود قبل اتخاذ قرار حياله.. وبغض النظر عن مدى قانونية الأمر، ما هي فائدة المقود على شكل u؟

الهدف الرئيسي هو إضافة لمسة مستقبلية جمالية على التصميم الداخلي للسيارة، ولكن من ناحية الوظائف العملية فلا توجد مزايا واضحة لمقود u على المقود الدائري.. بل قد يعتبر البعض أن مقود u أصعب في التعامل مع المناورات منخفضة السرعة بشكل خاص.. وسنعلم المزيد عن المقود الجديد في الأيام القادمة.