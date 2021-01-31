لكزس LFA بنية نادرة معروضة للبيع في الإمارات بـ 2.55 مليون ريال

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – لكزس LFA هي واحدة من أهم وأفضل سيارات الأداء اليابانية في العقد الماضي.. وهذه السيارة المعروضة هي النسخة رقم 95 ضمن 500 سيارة LFA تم إنتاجها فقط، بطلاء بني جوهري وداخلية جلدية برتقالية.

السعر الأصلي للسيارة بدأ من 400,000 دولار – 1.5 مليون ريال، ولكن مثل كل السيارات النادرة والأيقونية، قفز سعرها بمرور الأعوام لتُعرض للبيع حالياً من شركة HYPER VOITURES في الإمارات بـ 680,000 دولار – 2.55 مليون ريال.



وتعتمد السوبركار على محرك V10 سعة 4.8 لتر بقوة 560 حصان وسرعة قصوى 325 كلم\س، مع نسخة مبكرة من لوحة القيادة الرقمية.

من الواضح أن صاحب هذه النسخة تركها في مرأبه معظم الوقت، مع تسجيل عداد مسافاتها لـ 1,728 كيلومتر فقط.