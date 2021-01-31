توأم تويوتا كورولا.. سوزوكي تطلق "الكومبي" الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استغلت شركة سوزوكي تعاونها مع شركة تويوتا اليابانية لتوسيع باقة موديلاتها من خلال طرح سيارات هجين في طريق تطوير سياراتها الكهربائية.

وتعتبر السيارة Across أول سيارة هجين Plug-in في باقة موديلات سوزوكي، كما أن السيارة Swace ليست أول سيارة كومبي مدمجة من إنتاج الشركة اليابانية فحسب، بل إنها أول سيارة هجين.



ويمكن النظر إلى سيارة سوزوكي Across باعتبارها سيارة تويوتا RAV-4 مع بعض التعديلات الطفيفة، وهي تعتمد على سواعد محرك بنزين سعة 2.5 لتر ومحرك كهربائي وناقل حركة أوتوماتيكي سلس، بالإضافة إلى محرك كهربائي على المحور الخلفي وبطارية سعة 18.1 كيلووات ساعة.

وتروج الشركة اليابانية لسيارتها الهجين الجديدة، التي يبلغ طولها 4.70 متر، من خلال إمكانية قطع مسافة 75 كلم اعتمادا على المحركات الكهربائية فقط، وتنطلق سيارة سوزوكي Across بقوة إجمالية تبلغ 225 كلم/306 حصان وتنطلق بسرعة قصوى تبلغ 180 كلم/س، مع معدل استهلاك وقود يبلغ 1.0 لتر/100 كلم.

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وتظهر سيارة سوزوكي Swace كسيارة مموهة من تويوتا، أو بمعنى أدق كأنها الإصدار الكومبي من أيقونة تويوتا Corolla، وتأتي السيارة اليابانية الهجين بطول 4.65 متر، وتوفر مساحة لخمسة ركاب بالإضافة إلى سعة حمولة في صندوق الأمتعة تتراوح من 596 إلى 1606 لتر.

وتعتمد السيارة Swace على سواعد محرك بنزين سعة 1.8 لتر ومع محرك كهربائي يتم تغذيته بواسطة بطارية يتم شحنها بواسطة استعادة طاقة الكبح، ويمكن للمحرك الكهربائي دفع السيارة الكومبي بسرعة "واحد" كلم/س.

ويبلغ معدل استهلاك الوقود 3.4 لتر/100 كلم. وتبلع القوة الإجمالية لمنظومة الدفع الهجين 90 كيلوواط/122 حصانا، وتنطلق السيارة بسرعة قصوى تبلغ 180 كلم/س.