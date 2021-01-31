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عرض الوعلان للسيارات على تقسيط هيونداي سانتافي 2021

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان للسيارات بالتعاون مع مصرف الراجحي، الحق على عروض السنة الجديدة من الوعلان على سيارات  هيونداي 2021 الجديدة.. السيارة اللي تحب صارت قريبة منك.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

هيونداي سانتافي موديل 2021:

القسط الشهري: 1549 ريال

مميزات العرض:

– ضمان المصنع 5 سنوات أو 100,000كم.

– تأجير السيارات بتحويل الراتب

  • بدون دفعة أولى
  • بدون رسوم إدارية
  • قسط شهري منخفض
  • الدفعة الأخيرة حتى 40%
  • المدة 60 شهر
  • معدل النسبة السنوي يبدأ من 5.82 %

– تأجير السيارات بدون تحويل الراتب

  • بدون رسوم إدارية
  • الدفعة الأولى تبدأ من 5%
  • قسط شهري منخفض
  • الدفعة الأخيرة حتى 35%
  • المدة 60 شهر
  • معدل النسبة السنوي يبدأ من 7.25%

الشروط والأحكام:

  • العرض ساري حتى 31 مارس 2021
  • تطبق الشروط والأحكام.
  • هذا العرض بالتعاون مع مصرف الراجحي
  • قد تختلف مواصفات السيارات عن الصور المعروضة.

صورة العرض:

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MO Nasa

MO Nasa

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