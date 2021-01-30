تعرف على أسباب اهتزاز وارتجاج محرك السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع مرور الزمن تتعرض السيارات لبعض المشاكل والأعطال، ويعد حدوث اهتزازات وارتجاجات للمحرك من أبرز هذه المشاكل، ويرجع ظهور هذه المشكلة إلى عدد من الأسباب نستعرضها لكم خلال السطور التالية.

انسداد البخاخات

تعمل البخاخات (الرشاشات) على تزويد المحرك بالوقود اللازم لعملية الاحتراق والسير، وفي حال تعرض البخاخات للانسداد أو التلف فإنها تسبب ارتجاج المحرك، كما أنها تضعف كثيرا من عزم السيارة بشكل عام.

انسداد فلتر الهواء

يعمل فلتر الهواء على تنقية الهواء الداخل للمحرك، ونتيجة لانتهاء عمره الافتراضي أو كثرة العواصف الرملية والترابية في منطقتنا العربية، فإن الفلتر يتعرض إلى الانسداد والتلف، مما يؤدى لظهور هذه المشكلة في السيارة.

انخفاض حرارة المحرك

عدم وصول محرك السيارة لدرجة حرارته المثالية عند التشغيل يسبب عدم عمل زيت المحرك بكفاءة عالية لانخفاض لزوجته، مما يؤدي إلى اهتزاز المحرك إلى أن يصل للحرارة المثالية.

تلف البوجيهات

في حال انتهاء العمر الافتراضي للبوجيهات “شمعات الاحتراق” أو تعرضها للاحتراق، فإنها تسبب العديد من المشاكل للسيارة ومنها زيادة اهتزازات وارتجاجات المحرك.

تلف الكويلات

تعتبر الكويلات من أهم الأجزاء الكهربائية في السيارة، حيث تساعد على إعطاء قوة وجهد كافي لتكوين الشرارة التي تحتاجها البوجيهات في غرفة الاحتراق الداخلي، ومن ثم يتم تشغيل المحرك، وفي حال تلفها تفقد وظيفتها وتسبب هذه المشكلة.

– خلل الحاسوب

يعد إصابة حاسوب السيارة بالخلل من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الرجفة أو الاهتزاز في المحرك، كذلك في حال تعطل الحاسوب نتيجة تسرب مياه إليه.