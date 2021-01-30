كيا تستعرض داخلية كرنفال 2021 التي تتسع لـ 11 راكب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستعرض كيا أبرز مزايا سيارتها كرنفال 2021 الجديدة كلياً مؤكدة أنها تسع لفريق كرة قدم كامل، أي 11 شخص، وبالطبع القيام بذلك سيكون صعباً، لكنهم قاموا بالكشف عن مقطع فيديو تعليمي لإرشادك.

يُذكر أن كرنفال انطلقت لأول مرة في السوق المحلي بكوريا في 1998، في حين تم الكشف عن الجيل الحالي من الميني فان الفسيحة في يونيو بتصميم خارجي مثير ومزايا تقنية رائدة.

يمتلك الجيل الجديد مجموعة متنوعة من ترتيبات الجلوس التي تتراوح من المقاعد الرياضية وصولاً إلى المقاعد الأكثر عملية التي تسع لما يصل إلى أحد عشر شخصاً، وهي محاولة من الشركة لجذب كافة أنواع العُملاء لسيارتها الجديدة.

يُذكر أيضاً أن السيارة تستمد قوتها من محرك V6 سعة 3.5 لتر بشكل قياسي، وبغض النظر عن عدد الركاب التي ترغب في أن يجلسوا على مقاعد كرنفال، فإن كيا لديها مقطع ترويجي يوضح لك بالضبط كيف تُناسب الجميع بشكل مريح.