فورد اكسبدشن 2022 فيس ليفت تظهر بوضوح أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تزداد التنافسية في قطاع سيارات الاس يو في الكبيرة، وها هي فورد تعمل على تطوير اكسبديشن 2022 فيس ليفت، حيث ظهرت أثناء اختبارها بمظهر محدث وتصميم داخلي عالي التقنية.

في البداية، تتميز السيارة بشبك معدل ومصابيح أمامية محسنة بالإضافة إلى مصدات جديدة، وقد التقطت العدشات التجسسية صوراً لما يُعتقد أنها فئة Timberline الأكثر وعورة لمنافسة جمس يوكن AT4، وتتميز بمظهر خارجي أكثر صلابة وارتفاع أكبر، ونظام عادم مزدوج، وجنوط داكنة ملفوفة بإطارات جوديير رانجلر.

في الداخل، تبدو المقصورة أكثر تطوراً، حيث تحصل على النظام الترفيهي الذي رأيناه في موستنج ماخ E، مع شاشة رأسية مقاس 15.5 بوصة على الأرجح، بالإضافة إلى أجهزة قياس رقمية، ولوحة عدادات منقحة مع فتحات تهوية وعجلة قيادة جديدة.

وبالنسبة للقوة، فنتوقع أن تحصل على محرك إيكوبوست V6 سعة 3.5 لتر والذي يُنتج حالياً قوة تتراوح بين 375 حصان و450 حصان، وقد لا يكون هو المحرك الوحيد المتوفر، حيث يُتوقع أن تحصل على محرك إيكوبوست V6 هجين سعة 3.5 لتر المستخدم في 2021 F-150 والذي يولد في البيك اب قوة 430 حصان و773 نيوتن.متر من عزم الدوران.

