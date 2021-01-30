كل ما تريد معرفته عن يلو لتأجير السيارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تأسست الوفاق لتأجير السيارات (يلو) في عام 2000، وخلال 20 عاماً، أصبحت أشهر شركة سعودية لتأجير السيارات، وهو ما لم يقتصر على المملكة فقط، بل أنها قد توسعت عبر أكثر من 90 فرع منتشرين في مختلف المدن السعودية وكذلك في الإمارات ومصر وتركيا إلى جانب شراكتها مع شركة يوروبكار العالمية كي تتيح لعملائها تأجير السيارة في أكثر من 140 دول حول العالم، بجانب توفيرها 5 مراكز صيانة رئيسية في السعودية، ونستعرض خلال المقال أهم المعلومات حول الشركة وخدماتها.

فروع منتشرة في كافة أنحاء المملكة

نظراً لما تتمتع به يلو من قاعدة عملاء كبرى في كافة أرجاء المملكة، فمن المؤكد أن تأجير سيارة منها يضمن لك أن تكون مرتاح البال أثناء القيادة على مختلف الطرقات، حيث أنك ستوفر الكثير من تكاليف التأمين والصيانة والفحوصات الدورية لدى الوكالات، في حالة شراء سيارة بدلاً من التأجير، أو حتى في حالة التأجير من الشركات الأصغر التي لا تستطيع تقديم نفس مستوى الخدمة العالية بالصيانة والتأمين.

أسطول سيارات متنوع وحديث

تمتلك يلو علاقات شراكة إستراتيجية مع كافة وكلاء السيارات في المملكة، مما نتج عنه تزويد فروعها بأسطول متنوع من احدث السيارات منها على سبيل المثال وليس الحصر: لكزس، مرسيدس، بي ام دبليو، هيونداي، كيا، بيجو وغيرهم، هذا ويبلغ عمر خدمة السيارة 24 شهر كحد أقصى، مما يضمن للعميل الحصول على سيارة حديثة وبحالة جيدة.

خدمة فروع المطارات

تسعى يلو كواحدة من الشركات السعودية الرائدة في مجال تأجير السيارات، لتحقيق التوازن المنشود من حيث تقديم أسعار تنافسية للتأجير مع خدمات ذات جودة عالية، لذلك قامت الوفاق بتوفير شبكة فروع للتأجير في جميع المطارات الدولية والإقليمية داخل المملكة، بالإضافة إلى فرع مطار دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفرع مطار القاهرة في جمهورية مصر العربية.

خدمات الصيانة المتنقلة

كما توفر يلو خدمة الصيانة المتنقلة لكافة عملائها في المملكة،حيث تتكون هذه الخدمة من أسطول ضخم من السيارات المجهزة بمختلف المعدات الضرورية والفنيين المدربين لصيانة سيارات الشركة المؤجر أثناء قيادتها على الطرقات، حيث يمكن لأي سائق في حال تعطل سيارته المؤجرة طلب خدمة المساعدة على الطريق عبر تطبيق يلو كي تستجيب أقرب سيارة منه بسرعة لحل المشكلة والاستمرار في رحلته بأمان تام دون أي تأخير أو تعطل، وذلك على عكس ما يحدث في حالة قيادة سيارة مملوكة للسائق أو مؤجرة من شركة أخرى لا توفر الخدمة ذاتها.

خدمة التأجير الفوري

حيث يمكن لعملاء يلو استئجار سيارة من خلال زيارة اي من الفروع الموزعة في خمسة مناطق رئيسية في المملكة العربية السعودية، بالاضافة الى موقعين في كل من مطار دبي الدولي و مطار الشارقة الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تمكنهم من اختيار السيارة المناسبة من أسطول متنوع من السيارات في غضون دقائق، كما وأنه لتوفير الوقت والمجهود، تقدم شركة يلو خدمة إرجاع السيارة المستأجرة في اي فرع من شبكة فروع الشركة.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور