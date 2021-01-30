رئيس دودج: محرك الهيلكات V8 سيتوقف تصنيعه قريباً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قال الرئيس التنفيذي لشركة دودج، تيم كونيسكيس، في لقاء صحفي مع CNBC، أن أيام محرك الشركة الشهير V8 سوبرتشارجد سعة 6.2 لتر أصبحت معدودة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف ترقية المحرك لتلبية لوائح انبعاثات الكربون الأكثر صرامة وليس بسبب نقص الطلب عليه.

قال كونيسكيس أن الشركة باعت أكثر من 50,000 سيارة بمحرك هيلكات في السنوات الخمس الماضية، وهو ما تجاوز توقعات الشركة الأولية بكثير، وهي أرقام مثيرة للإعجاب بالنظر إلى أن تشالنجر SRT هيلكات 2021 ودورانجو SRT هيلكات 2021 تم بدء بيعها.

أضاف رئيس دودج أنه سيتم التخلص بشكل تدريجي من المحرك، مشيراً إلى أن التوجه العام لصناعة السيارات نحو الكهرباء سيقلل الطلب عليها في المسقبل، وتابع أن هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها اللوائح سيارات العضلات، لأنها اختفت في سبعينيات القرن الماضي بفضل مجموعة من العوامل منها لوائح الانبعاثات وارتفاع سعر الوقود ومعايير السلامة المتزايدة وأسعار التأمين المرتفعة.

واختتم كونيسكيس قائلاً من أنه قلق من أن يُعيد التاريخ نفسه، لأن سيارات العضلات استغرقت عقوداً لتنتعش مرة أخرى وتُصبح السيارات عالية الأداء التي نعرفها اليوم، كما أكد أن دودج سيكون لديها طرازات كهربائية في المستقبل، مؤكداً أنها ستكون سيارات كهربائية أيضاً.