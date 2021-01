مرسيدس ستطلق سيارة حجمها أصغر من A-Class!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وفقاً لتقرير جديد، فإن صانعة السيارات الألمانية مرسيدس تعمل على تطوير طراز جديد أصغر من A-Class، وتستند التقارير إلى العرض الذي كشف عن طرازات مرسيدس القادمة هذا العام، وكذلك في عامي 2022 و2023.

بالنظر إلى الصور المعروضة، فإننا على دراية بمعظم الطرازات التي تخطط الشركة لتدشينها، لكن هُناك صورتين أثارتا لشائعة وجود سيارة A-Class أصغ حجماً، بالإضافة إلى كروس أوفر أخرى أصغر من GLA.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن طرازات أصغر قادمة من مرسيدس، ففي أغسطس الماضي، ألمح كبير مهندسي تطوير السيارات المدمجة في مرسيدس، أكسل هيكس، إلى أن الشركة قد تكشف عن سيارات أصغر بفضل منصة الشركة المرنة للغاية MFA.

بالعودة إلى التقرير، فقد أفاد أن الطراز الأصغر من A-Class سيتم تدشينه في 2022، وستحصل على ثلاثة أبواب، كما يشير إلى أن الكروس أوفر الصغيرة الجديدة ستصل في عام 2023.

