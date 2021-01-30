جولة داخل ورشة دهان سيارات لوسيد المدعومة من السعودية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك شركة لوسيد موتورز منشأة الإنتاج الضخمة لبناء لوسيد اير السيدان الكهربائية الفاخرة، وأحد أهم أقسام هذه المنشأة هي ورشة الدهان والتي كشفت لوسيد للتو عن بعض تفاصيلها، حيث قالت لوسيد أنها ستستخدم أفضل المواد، وتُطلق عليها الشركة اسم “قلب المصنع” وستستعين بتقنيات متقدمة لتوفير استهلاك الطاقة قدر الإمكان، كما سيُمكنها التوسع مع توسع الإنتاج في المستقبل.

تهدف الشركة لبناء 30 ألف سيارة في السنة الأولى، لكن عند عملها بكامل طاقتها، فستصل السعة الإنتاجية إلى 400 ألف سيارة، وبالعودة إلى ورشة الدهانات، فيكمن السر في اهتمام الشركة بها هو رغبتها في إبهار العملاء بثراء الالوان وتوفر عدد لا حصر له من الخيارات.

يُذكر أن المُنشأة الإنتاجية هي حالياً في المرحلة الثانية من النمو، وبالرغم من أنها شركة جديدة، إلا أن المسؤولين عنها يهدفون إلى حماية وتعزيز قدراتهم الإنتاجية في المستقبل.

يُتوقع أن تُسمى ورشة الدهان “Gravity”، وخطوات عملها كالتالي، أولاً، يتم معالجة جسم السيارة بطبقة معالجة أولية وترسيب كهربائي لمنع التآكل، ثم يتم التأكد من عدم وجود أي فرص للتآكل أو ضوضاء الرياح، وبعد ذلك يتم إرسالها إلى كشك الدهان لتحصل على لونها الأخير، ثم تمر السيارة إلى مرحلة الفحص والصقل، وتستعين الشركة بأحدث التقنيات وأكثرها تقدمها لتحقيق أفضل جودة ممكنة.