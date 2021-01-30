6 خطوات للحفاظ على زجاج السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من عدم وجود عمر افتراضي محدد لزجاج السيارة الأمامي والخلفي، إلا أن صيانته وإصلاح الخدوش البسيطة والاعتناء به على نحو جيد يساعد على إطالة عمره.

وصيانة زجاج السيارة الأمامي لا تساعد فقط على احتفاظ السيارة بمظهر جيد وخالي من الخدوش، وإنما يمكنه أن يساعد أيضا على زيادة وضوح الرؤية للسائق أثناء القيادة على الطريق.

وأكد خبراء السيارات أن هناك تعليمات عامة وإجراءات يجب اتباعها لصيانة الزجاج والحفاظ عليه نستعرضها لكم اليوم هنا، وهي كما يلي:

– يجب التأكد من سلامة شفرات المساحات، حتى لا تتسبب في خدش الزجاج الأمامي للسيارة، والقيام باستبدال مساحات الزجاج الأمامي عند الحاجة لذلك.

-عدم مسح الزجاج بقطع قماش خشن، وذلك حفاظا عليه من الخدوش، ويفضل أن تكون قطعة القماش ناعمة.

– تجنب الوقوف بالسيارة أو ركنها أسفل الأبنية تحت الإنشاء، حتى لا يتعرض زجاج السيارة للكسر.

– ينصح باستخدام غطاء واقي للزجاج الأمامي للسيارة بمجرد إيقاف السيارة عن العمل، لحماية الزجاج من عوامل التعرية والطقس المتقلب وأشعة الشمس الحارقة.

– تجنب السفر على الطرق الصحراوية عند هبوب الرياح والعواصف،وذلك كي لا يتأثر زجاج السيارة بحبات الرمال.

– سرعة معالجة الخدوش البسيطة، حتى لا تتفاقم هذه الخدوش وتسبب تلف الزجاج بالكامل.