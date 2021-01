تعرف على مميزات كيا كادينزا 2021 Kia Cadenza

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كيا كادينزا 2021 هي واحدة من أفضل سيارات السيدان في الأسواق اليوم، حيث تتمتع بتقنيات ذكية وأداء مثير وجاذبية متألقة، واليوم سنتعرف على أبرز مميزات كيا كادينزا 2021 في السعودية.

تصميم رياضي أنيق

تتميز السيارة بتصميم خارجي مثير للاهتمام في كل جوانبه، بداية من الشبكة الأمامية الجديدة المقعرة المستوحاة من السيارات الرياضات الكلاسيكية، وصولاً إلى الخط المنحوت الذي يتدفق من المصابيح الأمامية إلى المصابيح الخلفية، مع قاعدة عجلات أطول، والزجاج الخلفي الذي يمتد لما بعد الباب، حيث تتميز بمصابيح أمامية إل إي دي، وتم دمج أضواء الانعطاف بشكل أنيق في كلا جانبي الصدام الأسفل بما يضمن أن نيتك في الانعطاف بالسيارة ستكون واضحة للآخرين على الطريق.

وفي الخلف، يُمكنك رؤية مصابيح إل إي دي الخلفية المميزة والمزودة برسومات متقطعة تضيء بتوهج ساطع ، لتترك انطباعًا لا ينسى خلفها، وزر فتح باب الأمتعة المدمج بالشعار، بالإضافة إلى غطاء باب الأمتعة الخلفي بلمسات الكروم يعكس الثبات والرقي، في حين ينساب الملمح الخلفي برشاقة إلى الجناح المتقن، ليقدم الانطباع الرياضي المحبب لدينا.

جسم ديناميكي

حيث يتدفق خط السقف إلى طرف السيارة الخلفي، مما يقلل من مقاومة الرياح ويجعل السيارة أكثر استقرارًا وأكثر ديناميكية، إن كمية الهواء على شكل C وخط الخصر العالي والعادم المزدوج على شكل الماس يمنح كادينزا إحساسًا عصريًا بالحركة.

مقصورة قيادة عملية

تم دعم المظهر الخارجي المميز بتصميم داخلي يبرز أناقة السيارة وفخامتها ذو مساحات ركوب وتخزين رحبة، مع حصولها على بمجموعة العدادات الرئيسية مع شاشة ملونة 4.2 بوصة، وشاشة عرض 8 بوصة مع مجموعة من ميزات الاتصال بما في ذلك آبل كاربلاي وأندرويد أوتو ونظام الملاحة بشاشة قياس 12.3 بوصة، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي، بالإضافة إلى التحكم الآلي بالكامل في درجة الحرارة لمنطقتين، ويتميز النظام الموسيقي الفاخر هارمان / كاردون المتوافر باشتماله على مضخم خارجي للصوت والذي يشغل 12 سماعة بما في ذلك سماعة صبووفر صغيرة قياس 8 بوصات، بالإضافة إلى شاحن الهاتف الذكي لاسلكيًا.

داخلية عالية الجودة

تمتاز السيارة بتصميم داخلي راقي وخامات عالية الجودة، حيث تأتي بحيز أكبر لرأس الركاب في المقعدين الأماميين ولأقدام الجالسين في المقاعد الخلفية، كما تتميز بالجودة العالية لزخارف المقصورة وخيارات التنجيد مثل جلد نابا مع البطانة اللينة، وتحصل السيارة على مقعد سائق قابل للتعديل كهربائياً في 14 وضعية.

أقصى درجات الأمان

تتميز السيارة بمجموعة كبيرة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة التي تعمل على الحفاظ على سلامتك وسلامة ركاب السيارة وتقديم تجربة قيادة مريحة، وهي كالتالي:

المساعد الذكي للكشف عن النقاط العمياء

مساعد الضوء العالي

نظام المساعدة على تفادي الاصطدام الخلفي

مساعد تجنب الاصطدام الأمامي

مساعد الحفاظ على المسار

مساعدة الخروج الآمن

شاشة الرؤية الشامل

9 وسائد هوائية

أداء قوي للمهام الصعبة

تستمد كيا كادينزا قوتها من نخستين محرك V6 المحدث للشركة سعة 3.3 لتر، حيث يكون الأول بقوة 270 حصان وعزم دوران 318 نيوتن.متر، في حين أن النسخة الثانية بقوة 284 حصان وعزم 336 نيوتن.متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع أمامي

الفئات والأسعار شامل ضريبة 15%

تتوفر كيا كادينزا 2021 عند وكيلها بالمملكة العربية السعودية، كيا الجبر بالإصدارات التالية:

LX 3.5L FWD S1 بسعر 126,555 ريال

EX 3.5L FWD M1 بسعر 140,355 ريال

3.5L EX FWD L1 بسعر 172,555 ريال

