تعرف على مميزات كيا سبورتاج 2021 Kia Sportage

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كيا سبورتاج 2021 إلى المملكة عبر وكيلها الرسمي كيا الجبر، وحصلت السيارة على بعض التحسينات والتحديثات على كل من الخارجية والداخلية، ونقدم لكم اليوم أهم مميزات السيارة.

تصميم رياضي جريء

تتمتع سبورتاج بتصميم رياضي أنيق مع بعض التحديثات، حيث حصلت على مصابيح أمامية جديدة أكثر شراسة بالإضافة إلى شبك تهوية سفلي أكبر، مع احتفاظها بشبك أنف النمر الأيقوني ومصابيح الضباب، وفي الخلف نرى مصابيح LED أنيقة مع مصدات رياضية، بالإضافة إلى عجلات رياضية قياس 17 إنش.

التحسينات الديناميكية للهواء

يعمل الجناح الخلفي الذكي المزخرف من جانبيه على تقليل معامل السحب لتحسين استهلاك الوقود، بينما تعمل ستائر العجلات الهوائية المتطورة على تحسين تدفق الهواء حول العجلات الأمامية لتوفير تجربة قيادة أكثر راحة.

جمالية الباب الخلفي

حيث تم تصقيل الباب باستخدام الكروم شبه العاكس والذي يعطي مظهر أناقة وعصرية مقارنة بكروم المرآة البسيط.

فتحة السقف البانورامية الأكبر

توفر فتحة السقف البانورامية الكبيرة الخاصة بسيارة سبورتاج الجديدة بالكامل رؤية أفضل للسماء أكثر من أي وقت مضى، مما يضيف شعوراً بالحرية عند التحرك

مقصورة راقية

قام مصمموا كيا المتخصصون بالجمع بين أجود المواد وأكثرها متانة مع الاهتمام غير المسبوق بالتفاصيل لخلق إحساس بالأناقة والراحة التي ستعزز شعورك بالسلام الداخلي، على الرغم من كل ما يمكن أن يحدث لك بالخارج.

تقنيات متطورة

حيث يوجد في الداخل شاشة نظام معلوماتي ترفيهي لمسية قياس 7 إنش، ونظام صوت مضغوط بشاشة مقاس 3.8 إنش، وشاشة عرض معلومات السيارة قياس 4.2 إنش، بالإضافة إلى منطقة الأزرار الوسطى والتي تجعل التحكم في أنظمة الصوت وتكييف الهواء في متناول اليد.

هذا بجانب العديد من عوامل الرفاهية الاخرى مثل المقاعد الأمامية المزودة بنظام تهوية وتدفئة، فتحة السقف البانورامية، نظام تنقية الهواء، شاحن لاسلكي، بلوتوث مع ميزة التعرف على الصوت، مرايا داخلية تعتيم آلي وغيرها الكثير.

نظام الترحيب الذكي

عند الاقتراب من سيارتك مع المفتاح الذكي، تدب الحياة في سيارة سبورتاج الجديدة بالكامل بمجرد وجودك بشكل مريح داخل النطاق. تضيء مصابيح الترحيب وتفتح المرايا الخارجية إلى وضعها، حتى تكون جاهزاً للانطلاق مجدداً.

الأمان

حصلت السيارة على أحدث التقنيات المساعدة للسائق، يتضمنها مثبت سرعة متكيّف مع تشغيل وإيقاف، رؤية محيطية لتسهيل الركن، تنبيه تشتت السائق، تفادي الاصطدامات الأمامية، الكشف عن المشاة، مراقبة البقعة العمياء، كما أن نظام المعلومات الترفيهي الجديد يتميز بدعم أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، ما يعني توفير تحديثات دورية بحالة المرور، التنبيه بمواقع كاميرات مراقبة السرعة، حالة الطقس، دعم أندرويد أوتو و آبل كار بلاي، نظام إدارة الثبات، تنبيه تقاطع المرور عند الرجوع للخلف، تحديد وضع القيادة، مع وجود 6 وسائد هوائية.

أداء مميز

تتوفر الاس يو في بأربعة خيارات للمحرك والتي تتضمن:

1.6 لتر 4 سلندر بقوة 133 حصان دفع أمامي

2 لتر 4 سلندر بقوة 157 حصان دفع أمامي أو رباعي

2.4 لتر 4 سلندر بقوة 184 حصان دفع رباعي

1.6 لتر 4 سلندر بقوة 177 حصان دفع رباعي

السعر

هذا ويبدأ سعر كيا سبورتاج 2021 من 90,100 ريال ويصل إلى 136,905 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة 15%.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin