ريماك C2.. وحش السرعة الكرواتي يغزو الأسواق قريبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتربت شركة ريماك الكرواتية المصنعة للسيارات الكهربائية الخارقة، من طرح سيارتها شديدة السرعة C2 في الأسواق.

وبتحسينها لديناميكيته الهوائية بنسبة 34%، بدأت ريماك المراحل الأخيرة لاختبار طرازها الرياضي المرتقب C2 .

ووفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن الطراز حاليا يخضع لاختبارات ممرات تدفق الهواء به، وهي واحدة من مراحل الاختبارات النهائية.





اقرأ المزيد:

وأوضح الموقع أن C2 التي تعمل بمحرك كهربائي هجين، تخضع للاختبار بثلاث نسخ تجريبية مختلفة، للاستقرار على النسخة صاحبة المواصفات التي تقدم أفضل أداء، ليستقر عليها صناع الطراز ويتم طرحها رسميا بالأسواق.

وفيما يخص قدرات المحرك، كشف "موتور وان" أن طراز ريماك C2 الرياضي الخارق، سيطرح بمحرك كهربائي تصل سرعته القصوى لـ 258 ميلا في الساعة، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 1.9 ثانية.

ومن المرتقب أن تطرح ريماك الطراز رسميا نهاية عام 2021 الجاري، بخطة تصنيعية لعدد محدود من النسخ بإجمالي 150 سيارة فقط.