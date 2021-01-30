صور.. 7 نصائح مهمة للحفاظ على عمر السيارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينصح خبراء السيارات بعدد من العادات السليمة التي يجب اتباعها حتى يتم الحفاظ على السيارة وعمرها، وتوفير المال الذي ينفق على الصيانة.

وجمع موقع "أوتو كار"، مجموعة من العادات التي ينصح باتباعها للمحافظة على السيارة لأطول فترة ممكنة.

المصباح المنبه

ومن هذه العادات، القيادة أثناء إضاءة المصباح المنبه بقرب نفاد الوقود، وفي هذه الحالة نصح الموقع بسرعة الوقوف بالسيارة لإمدادها بالوقود.

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الوقود

الحالة الثانية التي ينصح بتجنبها، عدم ترك السيارة حتى تنفد بالكامل من الوقود، وهي نصيحة مكملة للنصيحة الأولى، لما تشكله من خطورة على عمر المحرك وماكيناته الداخلية.





تغطية السيارة

العادة الثالثة التي نصح الموقع باتباعها، هي الإبقاء على السيارة مغطاة، لما قد تسببه عوامل الطبيعة من أضرار في الهيكل الخارجي، ومرونة عمل المحرك في حالات الطقس البارد.





الصدأ

النصيحة الرابعة، عدم السماح للصدأ بالانتشار في السيارة قطعيا، وهنا الأمر سيان، إذا كنت تقود سيارة اقتصادية أو سيارة فخمة، فإن الصدأ يصيب جميع السيارات، وفي حال رصد بقعة صدأ يلزم التصرف سريعا لمعالجتها.





نوع الوقود

النصيحة الخامسة، هي الالتزام بنوع الوقود الذي يعمل به المحرك، وهنا أوضح الموقع أنه من الضروري وضع الوقود البترولي للمحرك العامل بالبترول، وعدم وضع وقود ديزل على سبيل المثال به، والعكس صحيح.





الصيانة

العادة السادسة التي نصح الموقع باتباعها، هي عدم تجاهل الصيانة الدورية للسيارة، لما قد يمثله ذلك من خطورة على السيارة، فقد يكتشف السائق عطلا أو تهالكا غير مرئي في جزء ما من السيارة.





التسريبات

نصح الموقع أيضا، بعدم تجاهل التسريبات أسفل السيارة، نظرا لأنه هناك العديد من مكونات السيارة التي قد تتسبب في تسريب، منها الفرامل وناقل السرعة والزيت وخزان الوقود، لذا ينصح بعدم تجاهل التسريب حال رصده.



