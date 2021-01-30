30 عاما سجنا.. حكم "قاس" يفجر جدل عقوبات المخدرات بتونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استهلاك مادة مخدرة في ملعب رياضي كلف 3 شبان تونسيين السجن لـ30 عاما، في حكم أعاد للواجهة نقاشات حول ضرورة تعديل عقوبة استهلاك المخدرات.

المحكمة الابتدائية بمحافظة الكاف شمال غربي تونس، قضت بالسجن لـ3 عقود بحق 3 شبان، من أجل استهلاك القنب الهندي المعروف محليا بـ"الزطلة"، في غرفة تغيير الملابس بملعب رياضي عمومي.

حكم فجر الجدل، ولاقى انتقادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، واصفين إياه بـ"القاسي" و"غير الإنساني" وطالبوا بضرورة تغيير التشريعات و"أنسنتها".

واكتسح مواقع التواصل هاشتاق "بدل الفصل 52_الحبس لا" للمطالبة بتغيير الفصل عدد 52 المتعلق باستهلاك المخدرات.

قضية لا تعتبر جديدة حيث تعود لعام ونصف، حين تم إيقاف 3 شبان وبحوزتهم مادة القنب الهندي في أحد الملاعب بمحافظة الكاف، وتم استئنافها مؤخرا.

وبررت المحكمة الابتدائية حكمها بأنه لا يتعلق فقط باستهلاك المادة المخدرة وإنما -أيضا- بجرائم أخرى عقوباتها أشد، وهي ارتكاب الجريمة في أماكن عمومية أو ملاعب رياضية.

مظلمة



رجاء بن سلامة، مديرة دار الكتب التونسية، انتقدت عبر موقع فيسبوك الحكم القضائي، قائلة: "في انتظار اهتمام البرلمان بما ينفع النّاس، يجب تعليق العمل بالأحكام المنافية لحقوق الإنسان والحريات الفردية والدّستور".



وتابعت: "هذا ممكن بحكم الفصل 20 من الدّستور، وهناك قضاة مستنيرون اجتهدوا واستندوا إلى المواثيق الدّوليّة بدل الأحكام الجائرة".

وأردفت: "أقطع يدي لو كنت قاضية، ولا أحكم بالسجن ولو لسنة واحدة بسبب استهلاك مخدّر"، قبل أن توجه رسالة إلى رئيس الجمهوريّة قيس سعيد قالت فيها: "أنت صديق الشّباب، هل بلغتك مظلمة الكاف؟".





بدوره، أدان النائب بالبرلمان التونسي زياد الغناي الحكم "الجائر"، وقال عبر فيسبوك "عقلي البسيط لم يستوعب لحد الآن خبر الحكم بـ30 سنة سجنا لشباب استغلوا ملعبا رياضيا لتعاطي مادة القنب الهندي" .

وتابع متسائلا: "عن أي دولة وقانون نتحدث!!! ربما لو تم زرع ألغام بالملعب لكانت العقوبة أقل!".

النائب هشام العجبوني لم يتأخر بدوره في التعليق عن الحكم، معتبرا أن مثل هذه القوانين والنصوص "متخلّفة وظالمة ولا تخضع لأي منطق".

وتساءل في تدوينة له عبر فيسبوك "ما الفرق بين الاستهلاك في الشارع أو المنزل أو بملعب رياضي أو مؤسسة صحيّة؟ وهل من المعقول سجن شاب لـ30 سنة والقضاء على مستقبله من أجل استهلاك "الزطلة" في ملعب رياضي؟".

ودعا النائب إلى ضرورة تغيير هذه النصوص والتشريعات، قائلا:"سنعمل على ذلك".