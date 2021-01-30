تسلا تؤجل بدء تصنيع طرازها الرياضي رودستر إلى 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة تسلا على لسان مديرها التنفيذي إيلون ماسك، عن بدء عملية تصنيع الجيل الثاني من طراز تسلا رودستر الرياضي الكهربائي في 2022.

ووفق موقع "إنسايد إي في"، رد إيلون ماسك عبر تغريدة على تساؤل بشأن موعد بداية تصنيع الطراز الرياضي الكهربائي الخارق، وكانت إجابته بحلول عام 2022.

ويأتي تحديد الموعد الجديد بعد أن تعرض تصنيع الطراز لتأجيل عدة مرات على مدار السنوات الماضية.

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يأتي ذلك مع توقعات بظهور نسخة اختبارية للطراز خلال العام الجاري، يتم الكشف من خلالها عن التصميم المتوقع له، مع إمداده بقدرات رياضية فائقة.

وفيما يخص قدرات الجيل الثاني من طراز تسلا رودستر، يتوقع أن يطرح بـ3 محركات كهربائية تدعم بعضها البعض، لم يستدل حتى الآن على القوة الإجمالية القادرة على إنتاجها.

ومن المنتظر أن يعمل الطراز ببطاريات خارقة، تمده بالطاقة بمعدل يمكنه من السير حتى مسافة 620 ميلا على شحنة واحدة.